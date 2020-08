Priverno, evade dai domiciliari per andare a rubare nelle auto: arrestato

Il ventisettenne di Priverno, D.L., che era stato arrestato l'altra notte e mandato ai domiciliari per aver partecipato alla scorribanda con altre due persone danneggiando auto in sosta e rubando all'interno dei mezzi, è stato di nuovo arrestato dai carabinieri della locale stazione poco prima dell'alba e tradotto direttamente in carcere su ordine del Pm Marco Giancristofaro.



Il giovane in nottata aveva lasciato il proprio domicilio andando a danneggiare le auto nel quartiere storico, più precisamente in piazza Santa Chiara dove è stato visto da un abitante del luogo armeggiare attorno ad un'autovettura. Da qui la telefonata al 112 e l'arrivo della pattuglia di Priverno che lo ha colto nella flagranza del reato e quindi arrestato. © RIPRODUZIONE RISERVATA