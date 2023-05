Domenica 21 Maggio 2023, 10:30

Un malfunzionamento improvviso, poi l'esplosione e le fiamme. In un attimo il terrore di ritrovarsi di fronte a un incendio che avrebbe potuto propagarsi in tutta l'azienda con danni enormi. Immediato l'allarme lanciato ai vigili del fuoco, oltre che a un'ambulanza del 118: tuttavia, grazie alla prontezza di riflessi, freddezza e ottima preparazione di un operaio, un giovane lavoratore interinale non ha riportato conseguenze gravi. Inoltre si è evitato che le fiamme si propagassero nello stabilimento.

L'episodio si è verificato poco prima delle 20 di venerdì sera nella sede della Janssen, nota multinazionale farmaceutica con uno stabilimento a Latina in via dei Monti Lepini, nella periferia del capoluogo. E' qui che, all'improvviso, probabilmente per un malfunzionamento, è esploso il motore di una comprimitrice, a causa del quale un grande volume d'aria ha investito un giovane operaio che stava lavorando. A quel punto il ragazzo ha iniziato ad urlare, spaventato dalle fiamme che hanno iniziato a fuoriuscire dal macchinario.

Sono state proprio le sue grida ad allarmare Domenico Bordin, componente della Rsu dell'Ugl Chimici di Latina che, una volta precipitatosi sul luogo dove si stava propagando il fuoco, ha mantenuto la calma e, armato di due estintori, ha prontamente spento l'incendio. E non finisce qui perché Bordin, dopo aver indossato un respiratore, con l'aiuto di altri due colleghi ha poi domato anche le fiamme che contemporaneamente si stavano propagando dalla parte opposta della comprimitrice della linea produttiva. Un intervento decisivo che ha scongiurato conseguenze ben più gravi: all'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, infatti, l'incendio era stato completamente domato, con tanto di complimenti ricevuti da Bordin per aver saputo gestire una situazione pericolosa. Il giovane lavoratore interinale investito dall'esplosione e dalla conseguente dispersione di polveri è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per accertamenti, fortunatamente in condizioni non gravi.

L'Rsu dell'Ugl Chimici di Latina, invece, ha ricevuto il plauso del suo segretario provinciale, Ivan Vento: «Domenico è intervenuto in maniera impeccabile grazie all'addestramento ricevuto dall'azienda, sempre attenta alla sicurezza e alla salute dei dipendenti. Complimenti a lui per il coraggio e l'efficienza ha proseguito Vento e alla Janssen per la formazione che sta dando ai suoi operai».