Primarie Pd, anche a Latina vince la Schlein: tutti i dati

Lunedì 27 Febbraio 2023, 12:53







Elly Schlein vince anche in provincia di Latina le primarie aperte del Pd per la scelta del nuovo segretario nazionale del partito. La 37enne deputata ex vice presidente della Regione Emilia Romagna ottiene in provincia il 55,83%, pari a 3.397 voti, contro il 44,17% (2.688 preferenze) di Stefano Bonaccini. In dettaglio, la nuova segretaria nazionale del Pd ha vinto ad Aprilia, Cisterna, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Lenola, Minturno, Ponza, Priverno, Roccasecca, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina e Ventotene. In alcuni Comuni, la Schlein ha vinto anche con distacchi notevoli, come a Latina (812 contro i 500 voti di Bonaccini), Aprilia (319 a 104), Cisterna (166 a 130), Fondi (139 a 108), Formia (302 a 191), Priverno (128 a 77), Sermoneta (77 a 18), Sezze (189 a 150), Terracina (176 a 90). Le affermazioni più rilevanti di Bonaccini sono invece state a Castelforte (144 a 47), Pontinia (64 a 29), Santi Cosma e Damiano (265 a 10), Sabaudia (153 a 115). La sfida è anche finita in parità in alcuni Comuni come a Norma (36 a 36) e Prossedi (14 a 14). In totale sono stati registrati 6.117 votanti con 6.085 voti validi, 15 schede bianche e 17 nulle.