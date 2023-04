Domenica 2 Aprile 2023, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 14:22

Alle urne oggi per il voto per le primarie del campo progressista per la scelta del candidato sindaco di Latina. Il nome si saprà intorno alle 22.30 di oggi, e ieri si è conclusa la campagna elettorale, con un confronto cui hanno preso parte i tre candidati: Damiano Coletta, ex sindaco uscente, candidato da Lbc; Filippo Cosignani, candidato indipendente; Daniela Fiore, ex consigliera comunale uscente, candidata dal Pd.

ULTIMO INVITO

Nel confronto, organizzato da #oblo_redazione sito di informazione su Instagram, i tre candidati hanno avuto modo di svolgere il loro ultimo appello al voto. Damiano Coletta ha spiegato: «Metto a disposizione la mia competenza e esperienza: abbiamo scompaginato il sistema precedente e abbiamo tenuto la criminalità fuori dal "palazzo": questo mi era stato chiesto nel 2016. Chiedo ora di lavorare in continuità, perché ora è il tempo della raccolta del lavoro fatto nella precedente consiliatura, in particolare con il Pnrr, e per continuare a occuparci della persona, con il welfare e i servizi sociali». Cosignani ha ritenuto di richiedere il voto per sé, «per essere più competitivi nei confronti del centrodestra: le mie idee sono quelle più a sinistra di tutte, come la programmazione per il territorio, mentre dall'altra parte sono per le iniziative individuali. Qui le correnti non ci sono più, di là ci sono ancora ma soffiano tutte verso la stessa direzione». La Fiore è stata più diretta: «Vi aspetto domani (oggi, ndr) per votare, perché è importante contribuire a questo cambiamento e avere una candidatura con capacità innovative, di ascolto e di mediazione, che penso di possedere».

Molti i temi sviluppati nel confronto. Tra gli altri, spicca quello dell'utilizzo di spazi comunali: se Cosignani propone di «sviluppare il centro fieristico di Latina e nel terreno adiacente realizzare un palazzetto multifunzione, per attrarre fiere, eventi e turismo», Coletta ha ricordato come «l'ex Garage Ruspi sarà pronto per luglio e si presta a eventi vari, mentre sarà la cittadinanza a decidere come utilizzare la ex Banca d'Italia, ma ne abbiamo anche altri, come l'ex Catasto e l'ex Intendenza di finanza, che possono creare nuova vitalità nel centro»; per la Fiore, «ci sono molti progetti da completare, come il Cafaro e la sala conferenze del Palacultura, la Biblioteca, che comunque anche una volta riaperta non risponderà comunque alle esigenze di un capoluogo, e un "polo della cultura" da realizzare tra Palacultura e Casa della Musica, dove portare anche il Conservatorio». Altro giro, altro tema, come lo sviluppo della Marina: se per Coletta «bisogna partire da rispetto dell'ambiente e tutela della costa, realizzando il progetto da 5 milioni di euro, e anche affidando la gestione del porto canale di Rio Martino, che consentirà di avere un dragaggio costante», secondo Cosignani occorre «ripartire dai progetti che giacciono in Comune. Io parto da un'idea di sviluppo verticale stile "Atlantic City" in piena compatibilità ambientale, con un treno che arrivi fino al mare», e per la Fiore «bisogna ragionare su un doppio binario: a sinistra c'è il campanello d'allarme per la tutela della duna, a destra quello del problema urbanistico. Bisogna fare un nuovo concorso di idee per rendere compatibile la zona turistica». Alla domanda se, in caso di sconfitta alle primarie, resterebbero comunque in coalizione, supportando il vincitore, Coletta ha risposto che «dobbiamo creare una coalizione la più ampia possibile: abbiamo vinto con Lbc nel 2016, abbiamo vinto nel 2021 in coalizione, ma il problema è sempre quello dei numeri: per questo la coalizione deve essere ampia»; la Fiore ha risposto di si, perché «chi ci guarda ci chiede unità e una compagine ampia e io sosterrò chiunque sia candidato»; Cosignani ha risposto semplicemente «si».

DOVE SI VOTA

Per le primarie, si voterà oggi in cinque seggi. Due sono in centro, presso la ex Stoà in via Cesare Battisti numero 25, e presso il Centro Lestrella in piazzale Salieri (Q4). In questi due seggi l'orario è dalle 8 alle 21. Tre sono invece nei borghi: presso il centro anziani di Borgo Grappa in via Litoranea; presso il centro sociale Podgora in strada Podgora; presso l'ex Cinema Enal in Latina Scalo. In questi altri tre seggi l'orario è dalle 8 alle 19. Per votare, basta portare un documento di identità e 2 euro per contribuire alle spese organizzative.