Primarie, domenica si vota: sfida finale tra Fiore, Coletta e Cosignani

Domani le primarie, e si conoscerà il candidato sindaco di Latina per il campo progressista. Damiano Coletta, candidato di Lbc, Filippo Cosignani, candidato indipendente, e Daniela Fiore, candidata del Pd, sono impegnati negli ultimi incontri.

L'ultima occasione di confronto pubblico organizzato dalla pagine instagram Redazione Oblò tra i tre candidati delle primarie sarà oggi alle 17 presso il bar Turi Rizzo in via Pio VI a Latina, teso a illustrare i differenti programmi dei tre candidati. Candidati che anche ieri hanno proseguito la loro sequenza di incontri sul territorio.

L'ELOGIO DEL CIVISMO

Damiano Coletta ha ricordato ieri che «il civismo è stato in grado di riconnettere i cittadini e le cittadine alla politica quando non erano più interessati. Un nutrimento non solo per il tessuto sociale ma anche per i partiti stessi. Latina è stata, penso, una delle realtà italiane più emblematiche del valore del civismo, una realtà che ha dato linfa e nuovi stimoli ai partiti di rilevanza nazionale. E da quel valore dobbiamo ripartire per una città inclusiva, Una città che punti sulle comunità energetiche, sulla riconnessione con il territorio, con piste ciclabili e zona 30. Sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e amministrativo».

PROGRAMMAZIONE E' TUTTO



Prosegue il suo impegno anche Filippo Cosignani, che ha scelto una campagna elettorale "casa per casa" e sui social. «Domani (oggi, ndr) ci sarà il primo vero confronto pubblico con gli altri candidati e nel frattempo sto cercando, girando strada per strada con i miei volantini, di far capire che si può progettare una cattedrale o un recinto per cani, ma senza una pianificazione non è possibile progettare una città. E questo è inconfutabile: la mancanza di programmazione della politica cittadina».

APPELLO DI ZINGARETTI

«Avere sul ring a combattere Daniela Fiore è la condizione essenziale per vincere». Con queste parole il deputato del Pd, ex governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha salutato la candidata del Pd. Secondo Zingaretti (che ha scherzato sul fatto che «a Latina siete da Guinness dei primati, state sempre a votare»), «a Latina avete dimostrato che ci sono cittadini disposti a scrivere un futuro migliore. Sosteniamo Daniela perché è quella forza unitaria che può portarci a un'alleanza più larga possibile».

DOMANI I SEGGI

Per le primarie si voterà domani dalle 8 alle 21 in due seggi in centro, presso l'ex Stoà in via Cesare Battisti n.25; in Q4, presso il Centro Lestrella in piazzale Salieri. Dalle 9 alle 19, in tre altri seggi: presso il centro anziani di Borgo Grappa in via Litoranea; presso il centro sociale Podgora in strada Podgora numero 116; a Latina Scalo presso l'ex Cinema Enal.