Prima l'evasione dai domiciliari, poi lo stalking: arrestato due volte lo stesso giorno

Arrestato due volte nella stessa giornata. Se non è record, poco ci manca. È successo a Cori dove un uomo di 43 anni è stato arrestato per “evasione” dai domiciliari. I carabinieri lo avevano sorpreso, di buon mattino, fuori dalla sua abitazione. Portato in Tribunale per il rito direttissimo, gli sono stati concessi ugualmente i domiciliari.



Nella stessa serata, però, i carabinieri hanno eseguito nei confronti dell’uomo un’ordinanza di custodia per maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori. Stalking, insomma, per il quale stavolta si sono aperte le porte del carcere di Latina.

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA