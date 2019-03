Prevenzione oncologica, settimana al via. Le iniziative della Lega tumori a Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ambito della "Settimana nazionale per la prevenzione oncologica" - in programma da sabato 16 a domenica 24 marzo - anche la Lega italiana lotta tumori (Lilt) della sezione di Gaeta e sudpontino partecipa alle iniziative che tendono a sensibilizzazione e diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita.In questa edizione particolare attenzione è posta alla problematica delle "fake news" sulla prevenzione oncologica che, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione corretta, risultano essere pericolose, parzialmnte vere o prive di fondamento scientifico. «Cibi anticancro, alimenti proibiti, ingredienti miracolosi: ogni giorno veniamo letteralmente bombardati da notizie false, confuse e che ci disorientano -spiega il responsabile della Lilt di Gaeta, Rosario Cienzo- partecipiamo nel nostro piccolo a questa campagna ribadendo un concetto semplice quanto importante: alimentarsi correttamente, riposare bene, praticare regolare attività fisica, dire no all'abuso di alcool e alle sigarette, sottoporsi a periodici controlli, questa è l'unica vera "ricetta" per proteggere la nostra salute».La sede di Gaeta, sita in via Firenze 2, è aperta martedì, giovedì e sabato dalle 10,30 alle 12,30, il giovedì anche dalle 16 alle 18 e «resta a disposizione di coloro che vogliono avere informazioni sulla prevenzione e capire come, dove e quando fare controlli mirati, in questa settimana particolare, vi invitiamo a passare a trovarci e a ritirare materiale informativo». Ulteriori informazioni sul sito www.lilt.it