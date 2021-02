Prevenzione dell'odio social,Valerio Catoia nella campagna della polizia postale

Valerio Catoia sarà protagonista di una campagna di sensibilizzazione nazionale della polizia postale: il tema è l'educazione digitale a contrasto del fenomeno dell'odio social che sembra non risparmiare proprio nessuno.

Lo stesso Valerio infatti, campione di nuoto con sindrome di Down ed eroe nazionale pluripremiato per aver salvato una bambina di 10 anni dall'annegamento mentre si trovava in spiaggia con la famiglia a Sabaudia, qualche tempo fa era stato preso di mira dagli haters e bullizzato su facebook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA