Prevenzione dei tumori al seno, domani la conferenza con i dati del "Mese rosa"

Ultimo aggiornamento: 08:46

E' in programma domani, sabato 16 novembre, la conferenza conclusiva della campagna di prevenzione dei tumori al seno "mese rosa" della Lilt, Lega italiana tumori. L'appuntamento è alle 10 presso la palazzina direzionale dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.Ad aprire i lavori sarà il prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, mentre la conclusione è affidata al direttore generale della Asl, Giorgio Casati. Il "mese rosa" ha visto, anche quest’anno, uniti nella lotta al tumore al seno, una vera e propria emergenza sociale, la sezione provinciale della Lilt di Latina con la Asl, l’Università La Sapienza-Polo Pontino, la Breast Unit del Goretti e, attraverso quest’ultima, le altre associazioni sensibili al tema della prevenzione per una diagnosi precoce: Europa Donna, Avo, Andos e Cif.Non è mancato il sostegno delle Amministrazioni comunali che da Aprilia al Garigliano hanno illuminato di rosa un monumento simbolo delle varie comunità e organizzato convegni, incontri, spettacoli, flash mob e passeggiate in rosa.«Ora - dice il senologo Fabio Ricci, della breast unit di Latina - si torna a fare il punto della situazione e, dati e testimonianze alla mano, a sottoscrivere tutti insieme la volontà di proseguire con rinnovato impegno e grinta in questa battaglia della vita e della speranza».