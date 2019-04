Pretende i soldi e tenta di accoltellare un imprenditore, uomo arrestato a Fondi

La lite, poi l’inseguimento infine i ripetuti tentativi di accoltellamento per fortuna non andati a buon fine: attimi di panico a Pasqua in un noto frantoio di San Magno a Fondi dove uno straniero originario del Gambia di 30 anni ha quasi ammazzato un imprenditore di Fondi. Alla base della lite per poco non sfociata in tragedia un contenzioso per motivi di denaro.



L’aggressore, un gambiano con precedenti per droga, reclamava nello specifico 600 euro per presunte e non meglio specificate prestazioni di lavoro mai retribuite. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA