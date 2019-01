Preso a sprangate la notte di capodanno: è caccia agli aggressori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondi - Aggressione poco prima della mezzanotte a Fondi. Un uomo di nazionalità indiana, attorno alle 23:30 di ieri, si è presentato in caserma in condizioni serie.Alcuni connazionali che lo hanno accompagnato hanno dichiarato che l'amico era stato colpito con una spranga di ferro alla testa. Ferite al capo, un trauma cranico e diversi ematomi: i carabinieri hanno subito capito che la situazione era delicata e non c'era tempo da perdere. É stato quindi allertato il 118 i cui sanitari hanno raggiunto il luogo della chiamata in ambulanza per poi trasferire il ferito presso il campo di Madonna degli Angeli, illuminato e preparato per le operazioni di atterraggio e decollo dai volontari della Croce Rossa di Fondi. Un servizio fondamentale quello svolto dalla Cri, attivo senza interruzioni anche la notte di capodanno.Il giovane, poco più che 20enne, è stato quindi trasferito in codice rosso al Santa Maria Goretti di Latina dove tuttora si trova ricoverato. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Fondi coordinati dal tenente Emilio Mauriello. Alcuni elementi forniti dagli amici del ferito hanno consentito di indirizzare verso una pista ben precisa i militari che, in attesa di risvolti concreti, mantengono il più stretto riserbo.