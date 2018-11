Presi i rapinatori della Bmw nera: 4 colpi in 24 ore tra Fondi, Lenola, Patrica e Frosinone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati arrestati ieri sera i due rapinatori che, nelle precedenti 24 ore, hanno seminato il panico in provincia di Latina e Frosinone. Si tratta di un 30enne di Lenola e di un coetaneo.La polizia li ha individuati e ammanettati nel tardo pomeriggio di sabato dopo un colpo messo a segno a Frosinone, ai danni del distributore di via America Latina, in pieno giorno. Si attende la conferma degli ultimi accertamenti ma tutti gli elementi raccolti hanno portato gli investigatori ad attribuire ai due malviventi anche altri tre colpi, oltre a quello di Patrica , anche i due messi a segno ieri al caffè shop dell'Eni di Fondi e al bar La Dolce Vita di Lenola.