A Maranola uno dei più antichi presepi viventi

Il Natale celebrato a Maranola, la caratteristica frazione collinare di Formia, con il tradizionale Presepe Vivente, uno dei più antichi d’Italia, è giunto quest’anno alla 49^ edizione.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Maranola Nostra presieduta da Claudio Severino Filosa, vede la presenza, anche quest’anno, di oltre trecento cittadini, di diversa età e livello sociale e culturale, che faranno da cornice alla Sacra Famiglia, anch’essa in costume locale, creando un’atmosfera antica e straordinaria sulle note delle zampogne e delle antiche nenie. Per tre giorni - il 26 dicembre, il 1° e 6 gennaio, a partire dalle 16.30 fino alle 20 - i cittadini diventano pastori e figuranti, in costume locale, facendo rivivere i mestieri dell’antica civiltà contadina ormai scomparsa. E così il borgo medievale di Maranola si illumina di luci, colori, rumori e canti che accompagnano i visitatori, provenienti da varie regioni, fino alla capanna di Betlemme.

A tale proposito l’associazione Maranola Nostra ha acquisito al proprio patrimonio antichi magazzini rurali e frantoi, i cosiddetti "muntani", che per tre sere faranno da cornice alla manifestazione dedicata alla Natività.

Un itinerario che trova le sue radici storiche nella presenza nel borgo di un monumentale presepe in terracotta policroma del XVI secolo che, collocato dopo nove anni di restauro all’interno della chiesa di Santa Maria ad Martyres, ha ospitato una lectio magistralis del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. E’ stata una delle iniziative di contorno di questa edizione del Presepe Vivente, iniziate con l’accensione della stella luminosa sulla sommità della Torre Caetani e che proseguono con i concerti di musica da camera nella chiesa dell’Annunziata e il 4 gennaio, alle 10, con la visita al backstage del presepe in lingua inglese settecentesca, alla chiesa parrocchiale di San Luca Evangelista e agli antichi frantoi del centro storico.