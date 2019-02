Presentato Corelab, il laboratorio analisi centralizzato della Asl all'ospedale di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo sistema centralizzato per il laboratorio analisi dell'ospedale "Santa Maria Goretti" che serve l'intero territorio provinciale. Questa mattina il direttore generale della Asl, Giorgio Casati, ha presentato il "Corelab", sistema ad alta automazione, realizzato per offrire diversi vantaggi tra cui anche il miglioramento dei tempi di risposta.L’innovativo sistema rappresenta il cuore produttivo del laboratorio e prevede che le provette si muovano attraverso una catena integrata automatìzzata. Un complesso sistema di trasporto intelligente che, oltre a garantire la tracciabilità dei campioni lungo tutto il percorso, offre altri vantaggi per l’ottimizzazione delle risorse umane impegnate, l’armonizzazione dei dati informatici e il monitoraggio delle perfomance, migliorando così anche gli aspetti di sicurezza sia per il personale sanitario che per l’ambiente.Tre i punti di accesso: la rete dell'emergenza, quella dei reparti dell'ospedale e quella del territorio. Per la prima restano ancora aperti i laboratori ospedalieri che si occupano solo di esami urgenti, il resto viene inviato a Latina.«Cambia radicalmente il modo di lavorare - ha detto Casati - questa è la prima catena provinciale. Garantisce qualità, sicurezza ed efficienza con rischio di errore praticamente zero. Un passaggio che gli operatori hanno ben recepito».Presente anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta: «Sono orgoglioso da primo cittadino e ancora di più come operatore per la qualità e la sicurezza, ma anche la riduzione dei tempi. Senza nulla togliere ai reparti e servizi siamo nel cuore delle attività dell'ospedale e questo è il primo passaggio di generale riqualificazione»Vincenzo Rossi, dirigente del laboratorio, ha illustrato il funzionamento del sistema. Tutto il processo di lavoro è organizzato e gestito da sistemi informatici che registrano ogni singola operazione effettuata dalle apparecchiature per ciascuno dei campioni biologici in carico. Il percorso di accettazione velocizza le diverse fasi del processo consentendo di accelerare anche i tempi di lavorazione. I risultati vengono sottoposti ad una validazione clinica del personale e resi, quindi, visibili in via informatica, ai reparti richiedenti e agli ambulatori. Inoltre i referti sono disponibili anche per gli utenti esterni che si sono avvalsi dei punti prelievi dislocati nel territorio aziendale. Tali referti potranno essere ritirati sia di persona che on line.