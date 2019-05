Prende corpo la nuova Top Volley, preso lo schiacciatore tedesco Karlitzek

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta prendendo corpo la nuova Top Volley. Dalla Germania arriva lo schiacciatore Moritz Larlitzek, 22 anni di Francoforte nella cui squadra ha giocato nella passata stagione centrando la qualificazione della Champions League. Il martello tedesco che è nel giro della nazionale del suo Paese, si aggiunge agli altri tre acquisti anticipati la settimana scorsa.Anche se la società al momento non ha ufficializzato alcun ingaggio, la squadra allenata da Lorenzo Tubertini dovrebbe avere per la prossima stagione in regia ancora il sempreverde Daniele Sottile, alla sua undicesima stagione a Latina. L’opposto viene dalla Francia, Jean Patry, 22 anni, due metri e 7 centimetri di altezza, la scorsa stagione al Montpellier, sua città natale. Un giovane emergente, per tre anni nella nazionale giovanile d’Oltralpe e con al suo attivo un argento con la nazionale maggiore nella Nations League del 2018.Sempre dalla Francia arriva il centrale Arthur Szwarc anche lui 22enne, di nazionalità canadese in forza all’Arago de Sète, cittadina costiera del sud della Francia.L’altro centrale è Andrea Rossi, 30 anni, due metri, da cinque anni con la Top. A vestire la maglia di libero sarà Domenico Cavaccini, 32 anni, di Salerno, un metro e 78 cm, la scorsa stagione in forza a una squadra, Castellana Grotte, retrocessa in A2. Siamo più o meno a metà del lavoro (7/12-13 ruoli coperti) del direttore sportivo Candido Grande che continua nella ricerca delle pedine mancanti per allestire una squadra robusta e competitiva.