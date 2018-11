Premio ai giovani manager, c'è anche la responsabile comunicazione di Acqualatina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata premiata tra i migliori dieci giovani manager del centro-sud Italia ed è in corsa per il riconoscimento nazionale Loredana Leccese, responsabile della comunicazione, delle relazioni istituzionali del project management e della pianificazione strategica di Acqualatina.La "corsa" al miglior giovane manager d'Italia è partita da Roma, ed è la prima tappa di un percorso che attraversa tutto il territorio nazionale e punta a scoprire e a valorizzare le eccellenze manageriali under 43, come voluto dal gruppo Giovani Federmanager per fare "scouting" dei più interessanti talenti in azienda, alimentare la sana competizione e la contaminazione di buone praticheL'iniziativa è alla sua seconda edizione ed è realizzata in collaborazione con Hays Italia che offre supporto nelle fasi di selezione dei professionisti d'azienda. La procedura di selezione - eseguita sulla base delle informazioni pubbliche dei candidati e le segnalazioni ricevute da tutti gli iscritti a Federmanager - è stata condotta dalla commissione di valutazione del premio sull'intera popolazione dei giovanimanager regolarmente iscritti all'organizzazione, con età massima di 43 anni.Tra loro, appunto, Loredana Leccese di Acqualatina insieme a Maria Virginia Blasi (Procter & Gamble), Lorenzo Ciferri (Trelleborg), Giulia Costagli (Rfi), Fernando De Maria (Leonardo), Andrea Esposito (Northrop Grumman), , Stefano Riotta (Enel), Angelo Saiano (Flowserve Corporation), G. Francesco Schininà (Engineering Ing. Informatica), Giovanni Teodorani Fabbri (Procter & Gamble).«Questi giovani manager -ha detto il presidente nazionale Federmanager, Stefano Cuzzilla, durante la premiazione- sono i protagonisti del nostro futuro. Come organizzazione di categoria che rappresenta il management, sentiamo il compito di stimolare le giovani generazioni a fare cose grandi, ad impegnarsi e a riportare in alto questo Paese. Questi giovani sono le nostre migliori energie, siamo orgogliosi di premiarle e di dare loro la visibilità che meritano».