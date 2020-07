Latina saluta e ringrazia il Prefetto Maria Rosa Trio, al suo posto arriverà Maurizio Falco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio al vertice della Prefettura, Maria Rosa Trio lascierà il capoluogo pontino per trasferirsi a Lecce, nuovo Prefetto è Maurizio Falco, che arriva dall'Emilia Romagna, esattamente da Piacenza.Numerosi i ringraziamenti rivolti alla dottoressa per questi due anni e mezzo di lavoro svolto con competenza e dedizione, a dimostrarlo i tanti attestati di stima che arrivano da tutta la provincia.Appena arrivata la notizia il sindaco di Latina Damiano Coletta ha salutato e ringraziato a nome di tutta la città la dottoressa Trio «per il fondamentale lavoro svolto a Latina e in provincia. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne la sensibilità, la competenza e la capacità di ascolto nell’approccio sulle problematiche complesse. Colgo l’occasione per porgerle le mie congratulazioni per il nuovo incarico che le è stato affidato a Lecce. Allo stesso tempo faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto di Latina Maurizio Falco».Il dottor Falco Maurizio Falco è nato a Napoli il 27 dicembre 1961. Sposato con un figlio. Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato la carriera prefettizia presso la Prefettura di Piacenza dove ha svolto il ruolo di funzionario addetto all'Ufficio di Gabinetto del Prefetto e Responsabile dell'Ufficio depenalizzazione, fino all'aprile 1991. Il suo ultimo incarico, dal 2017, è stato proprio a Piacenza ma questa volta come Prefetto.