Un campione pontino ai mondiali di Powerlifting, Danilo Ceirani premiato in Usa

C'è un campione pontino tra gli atleti premiati ai mondiali di Powerlifting delle singole discipline: squat, panca piana e stacco da terra della Wdfpf (world drug free powerlifting federation) organizzati dalla federazione americana nella contea di Henderson nello stato del Kentucky.La kermesse ha visto la partecipazione di 14 nazioni: USA, Canada, Inghilterra, Germania, Francia, Italia, Scozia, Irlanda del Nord, Eire, Russia, Ucraina, Moldavia, Belgio e Olanda con oltre 200 atleti.L'atleta pontino Danilo Ceirani che faceva parte della spedizione azzurra nella categoria dei Master si è imposto nelle discipline della panca piana e dello stacco da terra, bissando i titoli dell'anno scorso in quel di Malta.Dietro ogni vittoria però c'è un grande sacrificio senza il quale non si ottengono i risultati, la cura dell'alimentazione e la regolarità degli allenamenti delineano la strada del successo. Ceirani è diventato così un esempio per le persone più giovani che si allenano nella palestra dove va lui e che vogliono emergere nello sport a prescindere dalla specialità. Il Palafitness di Latina è diventato così un centro non solo di wellness ma anche di formazione agonistica.Danilo ha le idee chiare. «Quando smetterò? Finché sarò abbastanza integro nel fisico e concentrato nella testa, non ho nessuna intenzione di mollare».