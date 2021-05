Poste, un francobollo per i 100 anni delle Fiamme gialle nell'atletica leggera

Un francobollo dedicato al settore atletica leggera delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, nel centenario della fondazione. E' stato emesso da Poste Italiane nella serie dedicata agli sport.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. I bozzettisti sono Maria Carmela Perrini e Luca Leonardi.

La vignetta riproduce una foto d’epoca raffigurante la gara di marcia del “Trofeo Scudo Nelli” del 1921, prima manifestazione di atletica leggera a cui la Guardia di Finanza partecipò con i suoi atleti, delimitata, in alto, dal logo del Centenario della ricorrenza e da una fascia tricolore.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€. La cartella sarà in vendita dal 3 giugno 2021.

