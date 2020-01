Poste, anche a Latina l'educazione digitale per i cittadini over 60

E' partito anche a Latina, presso l’aula corsi della Filiale di Latina centro, in piazza dei Bonificatori, il progetto gratuito di educazione finanziaria e digitale per gli Over 60.



L’iniziativa, promossa da Poste Italiane, ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la conoscenza degli strumenti finanziari e digitali in un segmento specifico di popolazione, quello dei cosiddetti "senior" che, secondo fonti Istat, in Italia conta un cittadino su quattro.



L’evento formativo di clienti e cittadini “silver” è stato condotto da esperti finanziari e digitali di Poste Italiane che hanno affrontato, in due sessioni didattiche di trenta minuti l’una, entrambe le tematiche, approfondendole con un linguaggio semplice e con esempi pratici.

