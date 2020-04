Postazione 118 senza televisore, arriva il dono di due imprenditori a Priverno

L'emergenza legata alla diffusione del virus Covid 19 sta facendo emergere una grande catena di solidarietà. Gesti concreti, dal cibo alle mascherine, donazione di apparecchiature dei quali gli ospedali erano sprovvisti, sostegno agli operatori in ogni modo.

Vedi anche >> L'emergenza Coronavirus non ferma la solidarietà, nuovo macchinario donato al "Goretti"

Uno di questi è la donazione di un televisore e relativa antenna alla postazione 118 di Priverno. I titolari delle aziende Elettronica 2000 2 Idraulica 2000 hanno risposto alle richieste degli operatori donando e installando l'apparecchiatura.

«Ringrazio Antonio e Salvatore, titolari delle due aziende - dice Andrea Menichelli, uno degli operatori della postazione - per il loro gesto. Anche questo è dimostrare la vicinanza in questo momento difficile per tutti»



© RIPRODUZIONE RISERVATA