Positivi al Covid in squadra, l'Insieme Formia rinvia due partite

Dopo la sfida del Latina con il Muravera, a causa delle positività al Covid-19 riscontrate nel team sardo, salta anche quella dell'Insieme Formia contro il Monterosi capolista. Il club formiano ha comunicato che, come da protocollo sanitario, ieri mattina, dopo aver effettuato gli screening pre - gara sono emersi diversi atleti positivi. La società quindi ha provveduto ad inoltrare formale richiesta di rinvio delle prossime due gare previste in settimana: quella prevista domani con il Monterosi e la trasferta del 10 gennaio in terra sarda con il Carbonia

