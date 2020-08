Altri due casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina già notificati e altri tre in via di notifica. Ieri il bollettino quotidiano della Asl ha chiarito ieri che i due nuovi positivi sono stati riscontrati a Latina e a Pontina, portando a 629 il numero totale delle persone residenti in terra pontina che si sono ammalate dall'inizio di marzo.

I RIENTRI

E' stata poi la pagina Fb Salute Lazio dell'assessorato regionale alla Sanità a specificare che i casi registrati dalla Asl riguardano un nuovo caso di rientro: si tratta di un ragazzo rientrato dalla Svizzera nel capoluogo pontino, per il quale è in corso l'indagine epidemiologica per porre in isolamento domiciliare le persone che sono state a contatto con lui; mentre il secondo caso è quello di un uomo di nazionalità indiana che vive a Pontinia «con link ad un positivo già noto e isolato».

ALTRI 3 POSITIVI

Ma nel pomeriggio di ieri sono spuntati altri tre casi di rientro, che erano ancora in attesa di notifica al momento della pubblicazione del bollettino della Asl e che dunque verranno conteggiati solo oggi. Si tratta di una coppia di Latina rientrati da Barcellona dopo una vacanza in Spagna e di un cittadino rumeno la cui moglie era rientrata dalla Romania. Marito e moglie sono commercianti del capoluogo e tornavano da una vacanza nella penisola iberica.

IL CASO DELLA RSA

Sono ben 160 i tamponi che sono stati effettuati ieri sui degenti e sul personale della Rsa apriliana dove è risultato l'altro giorno un caso di contagio al coronavirus. A Villa Carla di Aprilia un ospite nei giorni scorsi era risultato positivo al contagio da Covid (anche se lo stesso era poi risultato negativo al secondo e al terzo tampone) e per questo la Asl ha disposto che tutti venissero sottoposti a tampone, degenti e pazienti. Forse i risultati si potranno sapere già oggi in serata.

I NUOVI ESAMI

Poi ci sono i nuovi tamponi effettuati ai migranti arrivati da Lampedusa e agli operatori delle cooperative che li stanno seguendo si a Latina, sia a Cori. Parliamo di oltre cento persone che si sono sottoposte in questi giorni alla verifica sanitaria. All'ex Rossi sud, a Latina, gli accertamenti sono stati eseguiti sui tredici migranti già risultati positivi e posti in isolamento in uno dei capannoni del complesso di proprietà della Provincia dove è stato allestito un mini villaggio con tende refrigerate, e i 45 operatori che li segiono ha 24 in più turni di lavoro. Analogamente gli ispettori della Asl hanno effettuato i tampioni sui 36 migranti che si trovano in isolamento domiciliare nella struttura del Santuario della santissima Annunziata e sui 33 operatori che li seguono.

L'ESITO

I primi risultati sono arrivati ieri sera e sono buone notizie: a Cori i primi 31 tamponi sono risultati tutti negativi, ne mancano all'appello solo cinque il cui risultato si saprà oggi. Mentre i tamponi effettiati ai migranti già risultati positivi e per questo collocati all'ex Rossi Sud in isolamento hanno confermato la positività.

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

