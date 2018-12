Porto commerciale, esercitazione antincendio della Guardia Costiera a Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'esercitazione antincendio per testare la prontezza degli operatori nel porto commerciale di Gaeta. La Guardia Costiera ha inscenato la situazione di emergenza a bordo della motocisterna "Sindaco Malvito", battente bandiera italiana, ormeggiata alla banchina Cicconardi. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo operativo d’intervento portuale della Guardia Costiera di Gaeta e i Vigili del Fuoco con propri mezzi per le operazioni di spegnimento.Alle operazioni hanno cooperato i mezzi navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, per garantire la necessaria cornice di sicurezza in mare. Presenti alle complesse attività antincendio anche i servizi tecnico –nautici del porto di Gaeta, per fronteggiare l’eventualità che il propagarsi dell’incendio rendesse necessario il disormeggio immediato della nave.Mentre le operazioni di spegnimento erano in corso, i militari della Capitaneria di porto e le pattuglie della locale Tenenza dei Carabinieri assicuravano il cordone di sicurezza a terra, per consentire il rapido accesso in porto ai soli mezzi di soccorso, allertati per fornire le cure ad un membro di equipaggio, rimasto ustionato ed intossicato. L’intera attività è stata condotta nel rispetto delle procedure previste nel Piano operativo antincendio adottato dal Comandante del porto.L'esercitazione segue quella svolta ieri nel porto di Formia dove è stato simulato un incendio a bordo dell’aliscafo della compagnia di navigazione Laziomar, ormeggiato alla banchina Azzurra del Porto Nuovo di Formia.