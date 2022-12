Porte aperte agli istituti Einuadi-Mattei di Latina: oggi il primo dei tre Open day

Open day agli istituti scolastici "Einaudi-Mattei" di Latina: l’intera giornata di oggi è dedicata alla presentazione dell’offerta formativa delle scuole di via Don Torello e di piazza Aldo Manuzio. Fino alle ore 18 è possibile partecipare alle inziative dedicate ai sette indirizzi scolastici professionali che, oggi, fanno del plesso scolastico uno dei più all’avanguardia con un’offerta formativa unica in tutta la provincia di Latina.

Per quanto riguarda la sede Einaudi, nel corso dell'incontro, genitori e alunni saranno accolti dagli insegnanti con i quali potranno visitare i numerosi laboratori in dotazione alla scuola, la palestra appena ristrutturata e la grande aula magna dove verranno spiegati i percorsi formativi con contenuti, metodologie didattiche, organizzazione delle discipline e degli stage. La scuola presenta, in particolare, tre indirizzi che formano un Polo sanitario (odontotecnico, ottico e servizi per la sanità e l'assistenza sociale) che assicurano, dopo la maturità, un sicuro ingresso nel mondo del lavoro visto la richiesta di professionisti di questi settori in continua crescita.

Porte aperte anche nella sede del Mattei per la presentazione di altri indirizzi professionali come manutenzione e assistenza tecnica (con corsi diurni e serali) e di due nuovi indirizzi, tra cui l'innovativo Made in Italy, che rispondono alle necessità delle tante piccole e medie imprese del nostro territorio.

Quello di oggi è il primo dei tre Open day in programma agli istituti Einaudi-Mattei, gli altri si terranno sabato 14 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e domenica 22 gennaio solo la mattina dalle 10 alle 13.