Scippa una donna e tenta la fuga dopo averla colpita, 21enne in manette

E’ accusata di furto con destrezza e lesioni la 21enne di Roma che il pomeriggio del 30 dicembre scorso ha strappato la borsa ad una donna in via Oberdan, in pieno centro a Latina e quando la vittima l’ha inseguita l’ha colpita con alcuni pugni.

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Volante che l’hanno bloccata e arrestata recuperando il portafoglio della vittima. Questa mattina l’interrogatorio da parte del gip La Rosa che ha convalidato l’arresto lasciandola in carcere.