Venerdì 5 Agosto 2022, 11:17

Nuovo step di Abc Latina per estendere sul territorio comunale il nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Da lunedì 8 agosto è previsto l'avvio della distribuzione dei kit per gli utenti di Borgo Grappa, Borgo Sabotino e residenti in via Litoranea e relative traverse. Gli operatori della Seden, ditta incaricata da Abc, effettueranno gratuitamente la consegna a domicilio dei nuovi mastelli e in caso di assenza dei residenti lasceranno un avviso. Inoltre, dal 9 al 13 agosto, sarà allestito un front office a Foce Verde, al parcheggio fratelli Dal Chiele: da martedì al giovedì dalle 9 alle 17, venerdì dalle 9 alle 16, sabato dalle 9 alle 14 e domenica dalle 9 alle 13. I mastelli di diversi colori potranno essere ritirati dagli intestatari dell'utenza Tari o da loro delegati.

L'organizzazione del front office, presso il parcheggio di Foce Verde, è in supporto alla graduale consegna domiciliare dei kit, e al servizio di distribuzione degli stessi presso il front office della sede Abc di via Monti Lepini, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.45. Il nuovo servizio porta a porta a Borgo Grappa, Borgo Sabotino e via Litoranea sarà attivato a fine settembre, quando sarà completata la distribuzione dei kit anche nella zona di Borgo Carso e Chiesuola.

IN CENTRO

Il nuovo step di Abc va a sovrapporsi al completamento dell'attivazione nel servizio porta a porta nei quartieri Europa e Isonzo, dove ad oggi sussiste un sistema misto di raccolta, in parte attraverso lo svuotamento dei mastelli colorati e in parte attraverso lo svuotamento dei cassonetti stradali. La rimozione definitiva di tutti i cassonetti stradali nei due quartieri sarà portata a termine entro la fine del mese, in leggero ritardo rispetto all'iniziale tabella di marcia. Abbiamo preferito procedere con maggiore cautela ha spiegato il direttore di Abc Silvio Ascoli per consentire una migliore aderenza alle nuove regole. Fino a domenica 7 agosto in zona Europa, il front office sarà attivo via Nallo Mazzocchi Alemanni (nei pressi Palazzo di Vetro), oggi dalle 9 alle 16, domani dalle 9 alle 14 e domenica dalle 9 alle 13.

NEGLI ALTRI BORGHI

Sempre a partire da lunedì 8 agosto, entreranno in servizio 11 nuovi operatori assunti da Abc. Il rinforzo sarà utilizzato «per riequilibrare gli equipaggi impegnati anche nella raccolta dei rifiuti porta a porta nella vasta area di Borgo Montello, Borgo Bainsizza e Borgo Santa Marina» - ha promesso il direttore Ascoli - dove nelle ultime settimane si sono registrati numerosi disservizi per il mancato ritiro delle diverse frazioni, dalla carta al vetro, dalla plastica al secco, nelle date indicate dal calendario e ricordate agli utenti attraverso l'applicazione Junker. In questi borghi l'azienda speciale Abc è in difetto anche per il servizio di spazzamento delle strade. «Sarà gradualmente ripristinato ha garantito Ascoli con l'aggiunta dei nuovi operatori».