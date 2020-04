Ponza, stop al suolo pubblico e tributi al minimo: le idee dell'opposizione per superare la crisi del Coronavirus

Dall'esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico comunale per tutte le attività commerciali di Ponza alla riduzione al minimo dell'Imu, dallo stop alle indennità degli amministratori comunali e dei gettoni di presenza dei consiglieri - fino al termine del mandato - alla tassa di sbarco destinata a ridurre la tariffa per i rifiuti, ma anche nessun finanziamento per le manifestazioni estive.

Sono alcune delle venti proposte presentate dai consiglieri comunali di opposizione dell'isola Francesco Ambrosino, Giuseppe Feola, Maria Claudia Sandolo e Pier Lombardo Vigorelli.

Tra l'altro si propone una sorta di "direttorio" tra maggioranza e opposizione «per il conseguimento di obiettivi strategici (bandi nazionali, regionali e europei) in grado di rilanciare le opere pubbliche, grandi o piccole, per creare nuovo lavoro».

