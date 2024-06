Mercoledì 12 Giugno 2024, 11:23

I militari della Sezione operativa navale di Gaeta e della Tenenza di Ponza hanno individuato un'area del pubblico demanio marittimo, conosciuta come la «Grotta dei Morti», interdetta da un'ordinanza comunale per rischio frana, adibita illegalmente a discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi. Dentro c'erano relitti di natanti in legno, vetroresina e battelli pneumatici. La grotta veniva utilizzata abusivamente per il deposito e la manutenzione straordinaria.

Le Fiamme gialle hanno provveduto al sequestro preventivo della grotta, paesaggisticamente tutelata, denunciando, in seguito a successivi accertamenti di polizia giudiziaria, tre responsabili alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per i reati di occupazione abusiva e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.