Ponza, l'istituto comprensivo "Pisacane" ha per la prima volta un dirigente tutto suo

Rischiava di chiudere, poi di essere accorpato a San Felice Circeo, ma grazie alla legge sulle piccole isole non solo resta aperto ma per la prima volta ha un dirigente tutto suo. E' l'istituto comprensivo "Carlo Pisacane" di Ponza, dove nei giorni scorsi si è svolta anche la presentazione del libro "Silurate! 24 Luglio 1943", relativo all'affondamento del piroscafo Santa Lucia

I cittadini si erano opposti all'accorpamento, la legge sulle piccole isole che porta da 500 a 300 il numero minimo di iscritti ha non solo mantenuto aperta la scuola ma per la prima volta ha consentito di avere un dirigente di ruolo e non "reggente". La professoressa Tina Immacolata Abbate (foto sotto) è la preside e con lei c'è la direttrice amministrativa Rosa Riviccio.

Soddisfazione è stata espressa dai comitati che si erano battuti per l'autonomia, dai quali arriva comunque il ringraziamento «ai reggenti che in questi anni si sono succeduti».

E siccome non si finisce mai di imparare, si sta valutando l'apertura di un corso serale per gli adulti dell'isola.