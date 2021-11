Ponza, pulizia straordinaria dei fondali del porto: sinergia tra guardia costiera e sub dell'isola

Pulizia straordinaria dei fondali del porto di Ponza, grazie a un'iniziativa che ha visto operare in sinergia personale della Guardia costiera e sub dell'isola. Una decina di sommozzatori si sono immersi e hanno recuperato rifiuti di ogni genere, mentre sulla banchina i ragazzi delle scuole hanno assistito alle operazioni e dato una mano raccogliendo quello che si trovava in strada o sulla scogliera.

L'iniziativa dell'ufficio marittimo di Ponza, diretto da un paio di mesi da Antonio Borracino, ha riscosso molto successo sull'isola. Tra i materiali recuperati anche vecchi pneumatici che si trovavano nel bacino portuale.