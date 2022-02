Ponza, abbandonati in strada i rifiuti raccolti con la pulizia straordinaria del porto

Una bella iniziativa che adesso è vanificata dall'abbandono dei rifiuti raccolti in quell'occasione. Parliamo della pulizia dei fondali del porto di Ponza, avvenuta nei mesi scorsi su indicazione della Guardia costiera e con la collaborazione delle attività locali.

Cosa è successo? Il materiale era stato sistemato in uno "scarrabile" in attesa di essere smaltito, ma da qualche giorno il contenitore non c'è più e i rifiuti sono abbandonati sulla strada Panoramica, a due passi dallo spettacolare affaccio su Chiaia di Luna.

Secondo alcune indiscrezioni nessuno avrebbe pagato il canone dello "scarrabile" e il proprietario, stanco di aspettare, avrebbe deciso di lasciare i rifiuti a terra.