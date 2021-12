Lutto a Ponza per la morte del "Cancelliere", era stato anche vice sindaco

E' scomparso all'età di 93 anni a Ponza, Giosuè Coppa, noto come "il Cancelliere". Era stata questa, infatti, la sua professione per quasi 50 anni, dai primi incarichi in giro per l'Italia a dirigente delle cancellerie nei tribunali di Napoli e Roma.

Sull'isola dove era nato e alla quale era orgogliosamente legato è stato anche il vicesindaco dell'amministrazione di Piero Vigorelli (2012-2017), con la delega al Demanio e al Contenzioso. Prima, aveva sempre declinato le proposte di candidatura o di incarichi "politici".

APPROFONDIMENTI PONZA Chiaia di Luna, lavori eseguiti e spiaggia chiusa: contestato un...

«Ogni mattina, alle 8 in punto, era nel suo ufficio in Comune - ricorda Vigorelli - Si poteva rimettere l'orologio.Nel pomeriggio, ogni giorno percorreva a piedi i circa tre chilometri della via Panoramica, per restare in piena forma».

Era stato profondamente segnato dalla prematura morte della moglie e di un figlio, la sua gioia erano i nipoti e pronipoti.



«Era la guida morale della nostra amministrazione, un grande maestro di vita. Era come un padre» conclude commosso Piero Vigorelli.