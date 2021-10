Ponza: morto Franceco "Ciccio Nero", tra i primi ad aprire un ormeggio sull'isola

Sabato 16 Ottobre 2021, 15:13

Lutto a Ponza per la scomparsa di Francesco Neri, noto ai più come "Ciccio Nero". Arrivato sull'isola giovanissimo, nel dopoguerra, come venditore ambulante, aveva successivamente avviato l'attività di noleggio imbarcazioni e il pontile di ormeggio che ancora oggi porta il suo nome, affidato al figlio e ai nipoti.

Francesco Neri aveva 99 anni, i funerali si terranno domani - domenica 17 ottobre - alle 16 presso la chiesa dei Santi Silverio e Domitilla. «Ci stringiamo nel dolore di questa grande perdita e ringraziamo tutti quelli che ci sono vicini» - si legge nella pagina facebook del pontile.