Paura a Ponza per il maltempo, smottamenti e brutto incidente nel tratto di strada che guarda i faraglioni di Lucia Rosa

Paura a Ponza dove la notte scorsa un giovane a bordo della sua auto è finito fuori strada nel tratto che guarda i Faraglioni di Lucia Rosa, sull'isola di Ponza. Il ragazzo alla guida ha colpito in pieno il muretto che costeggia la carreggiata sul quale il veicolo si è fermato restando in bilico fino all'arrivo dei soccorritori. Enorme paura per il ragazzo alla guida che fortunatamente è rimasto illeso. Una questione davvero di centimetri e la vettura sarebbe potuta precipitare , tanto più che il tempo era bruttissimo quando si è verificato l'incidente sull'isola, pioggia battente e vento.

Sulla stessa strada, la provinciale che porta a Le Forna , infatti, uno smottamento di terreno in zona Scarfisso ha causato l'interruzione del collegamento con Ponza. Il terreno franato ha ostruito gran parte della carreggiata, impedendo il passaggio delle auto e, di fatto, dividendo l'isola in due per diverso tempo. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è giunta anche la Protezione Civile, allertata da alcuni cittadini i quali hanno dato in prima persona una mano per rimuovere i detriti.