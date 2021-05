Votate Ponza, l'isola in gara per finire sui barattoli Nutella nella nuova edizione di "Ti amo Italia"

Torna la sfida golosa lanciata da Nutella che vuole celebrare anche quest’anno le meraviglie del nostro Paese proponendo una nuova edizione di “Ti amo Italia”. Gli scorci più belli della penisola diventeranno vasetti per la celebre crema alle nocciole. In gara, tra i posti più suggestivi d’Italia, per il Lazio, c’è anche Ponza che rappresenta la nostra regione insieme a Caprarola, Roma e il Terminillo. La sfida è già aperta e, fino al prossimo 6 giugno, sarà possibile votare, sul sito ufficiale e sui canali social di Nutella, la località preferita tra 84 immagini selezionate.

Nella prima fase dell’iniziativa è stato chiesto ai consumatori di ispirare la nuova Limited Edition candidando quei luoghi che li stupiscono, che amano particolarmente e li rendono orgogliosi. Ora è il momento di scegliere. Le città più votate verranno poi raffigurate sui vasetti a partire dal mese di ottobre. Lo scorso anno Nutella aveva scelto il promontorio del Circeo per uno dei suoi ormai iconici vasetti. Ora è la volta di Ponza. La foto prescelta raffigura una parte di costone roccioso della bellissima isola pontina con uno spicchio del suo mare blu intenso. Chiunque volesse votare per Ponza perché vi abita, per sostenere la candidata della provincia di Latina, per supportare un luogo di vacanza suggestivo che gli abbia fatto vivere emozioni, non ha che da lasciare un cuoricino su sito o social.

