Ponza, residenti esasperati per una serie di furti in appartamento

Diversi furti nel giro di poche ore a Ponza, con razzia negli appartamenti. Le vittime si sono rivolte ai carabinieri per le denunce di rito, ma i residenti sono esasperati per il ripetersi di episodi simili. Sono in corso accertamenti per cercare di risalire ai possibili autori dei furti, anche verificando alcune telecamere presenti sull'isola.

Di recente, secondo alcuni residenti, si sono rivisti a Ponza personaggi che in passato erano già stati coinvolti in vicende poco chiare, ma per ora non c'è alcun legame con i furti denunciati.