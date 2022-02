Ponza e le tradizioni, domenica festa per "San Silverio dei pescatori"

L'Isola di Ponza festeggia domenica 27 febbraio "San Silverio dei pescatori" o come si dice in dialetto "San Silverie d'i raustare". La ricorrenza più sentita è quella del 20 giugno, ma l'iniziativa in programma vuole sottolineare come l'isola viva anche d'inverno nel rispetto della sua storia e delle sue tradizioni.

Alle 7 ci sarà la sveglia al suono festoso della Diana e delle campane, alle 8 la messa, alle 11 la messa solenne celebrata dall’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari con la presenza delle autorità civili e militari. Alle 16 è in programma la processione verso Forna Grande accompagnata dalla banda musicale “ Isola di Ponza”.

Dopo tutte le celebrazioni religiose serata sulla piazzetta della chiesa in compagnia di Benny e Maddy con la possibilità di mangiare qualcosa e condividere un momento di spensieratezza che sarà concluso dei fuochi in onore del Santo alle 21,30 e l'appuntamento a giugno ricordando l'invocazione "Evviva San Silverio, evviva 'u vicchiarielle"