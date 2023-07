Sabato 22 Luglio 2023, 16:11 - Ultimo aggiornamento: 17:23

Ore decisamente movimentate per una coppia in vacanza in barca a vela sull'isola di Ponza. Un uomo di 34 anni, proprietario dell'imbarcazione, dopo due feroci liti con la propria fidanzata, 30 anni, ha deciso di lasciare la barca e andarsene a nuoto verso la riva, nella zona del Frontone, dove è stato soccorso da un bagnino.

Coltellate durante la movida: due ragazzi condannati a 7 anni

Le ferite

L'uomo presentava alcune ferite, ma ha chiesto di tornare a bordo della barca a vela. A quel punto però è ripresa la lite tra la coppia, con lei ancora a bordo e lui che alla fine ha deciso di farsi riaccompagnare sulla terraferma.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione aeronavale della Guardia di Finanza di Gaeta: le fiamme gialle hanno convocato entrambi in caserma, non prima di far visitare il 34enne nel vicino punto di primo intervento dell'isola. Presentava infatti diverse ferite, alcune anche da arma da taglio, giudicate guaribili in pochi giorni, così come la donna, anch'essa visitata e refertata. Segno di una colluttazione tra i due nelle ore precedenti.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, la lite, iniziata la sera prima a bordo, sarebbe nata per futili motivi e poi degenerata. Nessuno dei due ha sporto denuncia, di conseguenza non è stato aperto alcun fascicolo.

È stata perquisita anche la barca, ma non sarebbe emerso nulla di rilevante. Gli approfondimenti della Guardia di Finanza, comunque, proseguiranno.

Una vacanza che i due fidanzati ricorderanno a lungo.