Motore del gommone in avaria, quattro turisti soccorsi a Ponza

I carabinieri della stazione di Ponza, a bordo del battello Cc403 in dotazione al reparto, hanno tratto in salvo nei pressi di monte Guardia gli occupanti di un gommone che aveva il motore in avaria ed era in balia del mare mosso.

I militari hanno trainato il mezzo mettendolo in sicurezza, in attesa di un natante che potesse rimorchiarlo fino in porto. I quattro turisti, impauriti ma in buone condizioni di salute, sono stati riaccompagnati a terra. Per loro non c'è stato bisogno di assistenza sanitaria.



