Pontinia, rapina armata al supermercato di via Trieste: indagano i carabinieri

Una rapina è stata messa a segno questo pomeriggio a Pontinia, all'interno del supermercato Gran Risparmio di via Trieste. Ad agire un rapinatore solitario, che ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale armato di pistola. L'uomo aveva anche il volto travisato da un cappuccio, una sciarpa e un paio di occhiali da sole. Con l'arma ha minacciato i dipendenti e li ha costretti a consegnare il denaro contenuto in cassa. Poi è fuggito dal negozio, con un bottino ancora da quantificare, facendo perdere le tracce. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA