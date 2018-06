Pontinia, blitz di carabinieri forestali alla Sep: sequestri e campionamenti in corso

Blitz in corso alle Sep di Pontinia, l'impianto per il trattamento della frazione umida dei rifiuti. I carabinieri forestali hanno fermato gli automezzi dell'azienda che andavano a scaricare il materiale nelle campagne di Pontinia. I mezzi sono stati fatti rientrare nel cortile dell'impianto dove sono in corso campionamenti del materiale e sequetro di atti. L'intervento, effettuato insieme ai tecnici dell'Arpa, è stato coordinato dal sostituto procuratore della Repubblica, Giuseppe Miliano.

L'impianto è sequestrato dallo scorso autunno, attualmente gli era stato consentito di trattare piccole quantità di rifiuti in modo tale da verificare il funzionamento degli impianti che nel frattempo avrebbero dovuto essere sottoposti ad adeguamento così come prescritto dalle autorità competenti.

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33



