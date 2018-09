Domenica dedicata al benessere con l'Olistic Day a Pontinia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una intera giornata dedicata al benessere. Una domenica all'insegna del relax in tutte le sue forme. Pontinia ospita, il 30 settembre, dalle 10 alle 21, presso il parco dell'ottantesimo, la prima edizione dell' “Olistic day". Sarà possibile avvicinarsi alle displine bionaturali, conoscere e provare shiatsu, thai yoga massage, riflessologia plantare, qi gong, tai chi, yoga, feng shui, yoga della risata, fiori di bach, feldenkrais, moxa, power yoga, nia, stretching dei meridiani energetici. Nell'area relax si sarà accolti con una tisana e sarà possibile ricevere informazioni per provare le varie attività o anche solo un consulto. Sarà necessario prenotare presso i vari stand. Alle 19 ci sarà un focus sull'eco ambiente pontino. Previsto anche un saluto del sindaco Carlo Medici e dell'assessore alla Cultura, Patrizia Sperlonga. Sarà attivata un'area ludica per bambini, dalle 10.30, al costo di 5 euro, che prevede un percorso sensoriale con i piedini, scatole al buio, laboratorio, yoga, caccia al tesoro con materiali naturali. Per i più piccini, alle 17, proiezione del film “Wall - E". Per gli adulti, alle 20, proiezione de “Il pianeta verde". Per sperimentare nuovi sapori sarà attivo un punto ristoro vegano e vegetariano presso il quale sarà possibile assaggiare centrifughe, gelati vegani e senza glutine, panini con hamburger vegetariani, pizzette e piadine al kamut . Dalle 12 alle 17.30 sarà possibile visitare l'ex torre idrica. L’ingresso all'area dell' “Olistic day" è gratuito. Sarà possibile provare le varie attività a prezzi modici. Per informazioni: laurabelletti63@gmail.com, 335-1286139.