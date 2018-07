Pontinia: concerto di Giusy Ferreri per la festa della patrona Sant'Anna

di Ebe Pierini

Grande attesa per i tradizionali festeggiamenti di Sant’Anna, patrona di Pontinia. Sul palco di piazza Indipendenza questa sera il tradizionale concerto di chiusura della festa patronale. Ospite di questa edizione è Giusy Ferreri, cantante che continua a cavalcare sulla cresta dell’onda di un successo iniziato nel 2008, quando divenne nota grazie alla prima edizione del talent show X-Factor. Il concerto rappresenta la tappa pontina del “Girotondo Tour 2018”, dal nome del suo ultimo album di inediti.



“Abbiamo fatto molti sacrifici sia in termini economici che di impegno a livello personale, ma era nostra ferma intenzione riproporre un nome importante per il 26 luglio – ha dichiarato il presidente dell’associazione Sant’Anna 2.0, Ubaldo Coco - Credo che però abbiamo ottenuto ottimi risultati come pubblico, abbiamo notato un buon afflusso di persone, anche nella giornata di lunedì. Continueremo su questa strada”. “La festa patronale di Pontinia per un pontiniano è sacra, sappiamo tutti che è sempre stata di largo eco a livello provinciale, che però negli ultimi anni aveva subito un periodo di appannamento. L’obiettivo è quello di tenere alto il suo livello, cercando di migliorare gli aspetti organizzativi, che sono sempre perfettibili” ha aggiunto Cristian Vitali di Sant’Anna 2.0. La serata terminerà alle 23.30 con l’estrazione dei premi della lotteria di Sant’Anna e il saluto dell’associazione, concomitante al tradizionale spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio.



La festa proseguirà sul palco di fronte al palazzo comunale: domani 27, infatti, in collaborazione con l’Azzurra Village, ci sarà la “Silent Disco”, un particolare tipo di evento musicale durante il quale i partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie o auricolari. A seguire, sabato 28 terrà banco la Band “Good Times”. La settimana di festeggiamenti si chiuderà quindi domenica 29 con la MB Dance e le esibizioni “Latin Show” e “Sybcro Latin Coreographic Team”.

Giovedì 26 Luglio 2018



