Sfreccia a 163 km/h sulla statale Pontina, patente ritirata

Controlli a tappeto della polizia stradale di Latina contro l'eccesso di velocità «che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità sulle strade italiane ed europee». Sorpresi due automobilisti mentre stavano sfrecciando a 149 e 163 km l'ora sulla Pontina.

Oltre al ritiro della patente di guida per entrambi, dovranno pagare, il primo automobilista una contravvenzione pari a 546 euro con conseguente detrazione di 6 punti-patente, mentre il secondo una sanzione di 828 euro e 10 punti-patente sottratti. L'obiettivo della polizia è di aumentare i livelli di sicurezza sulle arterie viarie e, conseguentemente, ridurre il numero di vittime provocate da incidente stradale.

Per questo la Polstrada di Latina, da tempo, sta attuando una campagna di sensibilizzazione in merito alla pericolosità dovuta alla velocità eccessiva, ponendo in essere sia un'azione di prevenzione, tramite la presenza delle pattuglie su strada e la loro costante e continua attività lungo le arterie della provincia, sia di repressione in presenza di utenti che mettono a repentaglio la propria e l'altrui incolumità.