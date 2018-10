Il ministero dei Trasporti: Pontina diventerà una strada degna di un Paese europeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti inteviene con una nota ufficiale sul caso della Roma-Latina: «In relazione al progetto di costruzione dell'autostrada Roma-Latina - si legge in una nota - si fa presente che ogni azione amministrativa attivata dal Mit sull'opera è da considerarsi unicamente quale atto dovuto rispetto alla necessità di tutelare l'Amministrazione da richieste risarcitorie in sede giurisdizionale, e non ha alcuna valenza in relazione alle decisioni politiche sull'infrastruttura, che saranno assunte in un dialogo già programmato con la Regione Lazio, dialogo che auspichiamo possa essere proficuo».Poi l'annuncio relativo alla Pontina: «Piuttosto, non può più attendere la messa in sicurezza della Pontina. Tantissimi cittadini utilizzano una statale tra le più affollate e pericolose d'Italia. Questo Ministero è già al lavoro per garantire in tempi brevi all'importante arteria standard di sicurezza e di qualità degni di un Paese europeo, rimediando così ad anni di incuria e insipienza politico-amministrativa».