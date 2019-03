Pontina, iniziati i lavori di ricostruzione della voragine causata dal maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati avviati oggi dall'Anas i lavori di ricostruzione sulla strada statale 148 "Pontina", dove lo scorso novembre il maltempo aveva causato il cedimento di un attraversamento idraulico, provocando la chiusura totale dell’arteria al km 97,700 in provincia di Latina. Nella voragine è finito con l'auto Walter Donà che non è mai stato ritrovato, mentre un altro uomo che era in auto con lui è uscito miracolosamente illeso.Dall'11 gennaio il passaggio ad Anas di alcune strade regionali, tra cui la Pontina, con l'immediato avvio della progettazione dei lavori. Nel frattempo sono state perfezionate le procedure di affidamento dei lavori all’impresa esecutrice, grazie ad un accordo quadro già aggiudicato in precedenza. Gli interventi, per un importo di 350mila euro, saranno completati in un mese e mezzo.