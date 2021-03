Roma, Pontina paralizzata: tir perde il controllo e finisce in mezzo alla strada

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 8 sulla Pontina in direzione di Roma: l'autista di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante ed è finito di traverso sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale. Code di almeno 10 km verso la capitale, disagi anche verso Latina. Le operazioni di rimozione non saranno semplici. L'incidente è avvenuto ad Aprilia, al km 38.770 all'altezza di Casalazzara. La strada in direzione di Roma è stata chiusa.

Ultimo aggiornamento: 09:45

