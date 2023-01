Pontina, incidente tra 3 auto: un ferito grave. Strada chiusa in direzione Roma

Gravissimo incidente sulla Pontina ad Aprilia. Tre auto si sono scontrate all'altezza dell'ex Claudia in direzione Roma. Coinvolte una Mercedes, una Ford e una Seat Leon. Feriti i conducenti delle auto, uno di loro, il 55enne che era alla guida della Mercedes è in gravi condizioni ed è stato trasferito a Roma con l'elicottero del 118. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto il ferito dalle lamiere, la polizia stradale, i sanitari del 118 e una eliambulanza. Pesantissimi i disagi al traffico: la Pontina è stata chiusa al traffico nel tratto apriliano in direzione Roma. La coda è in aumento.

Aggiornamento ore 11.40

Poco fa la Pontina è stata riaperta al traffico dopo che sono stati effettuati i rilievi e liberata la carreggiata dai mezzi coinvolti. Ancora disagi per il traffico.