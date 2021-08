Pontina contromano, fermato dalla polizia: era in stato confusionale

Lunedì 9 Agosto 2021, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 12:42

Momenti di paura questa mattina sulla Pontina, ad Aprilia, in direzione di Roma: un uomo di 70 anni ha preso la 148 contromano percorrendola per diversi metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cisterna che si sono trovati a passare proprio in quel momento. Intercettato l’uomo all’altezza di via Guardapasso, l’auto è stata fermata prima che si potessero verificare tragedie. L’anziano era in stato confusionale, è stato quindi affidato alle cure del 118.

